Die Gewinnung neuer Mitglieder und die Motivation der aktiven Einsatzkräfte sind drängende Aufgaben für die Feuerwehr in Niedersachsen. Weil sich die Herausforderungen in den vergangenen Jahren massiv geändert hätten, bedürfe es entsprechender Anpassungen, sagte der Präsident des Landesfeuerwehrverbands (LFV), Olaf Kapke. Anlässlich der Verbandsversammlung in Braunschweig warb er unter anderem für mehr Frauen in der Feuerwehr.

Als ein weiteres Motto für 2025 beschrieb der LFV-Präsident auch die Einbindung von einreisenden Fachkräften in die Feuerwehren des Landes. Die wichtige Ressource Mensch dürfe nicht außer Acht gelassen und mehrfach verplant werden, sagte Kapke.

Für eine Feuerwehr mit guter Ausbildung brauche es entsprechende Ausbildungsstätten. Für neue Bettenhäuser, moderne Seminarräume sowie herausfordernde Übungsmöglichkeiten bedürfe es unbedingt schnellerer Baugeschwindigkeiten, sagte Kapke.

Fortschritte hat es aus Sicht des Verbandspräsidenten zuletzt bei der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung gegeben. Auch Konzepte für die Vermeidung und Bekämpfung von Moorbränden und zum Hochwasserschutz in Niedersachsen seien auf einem guten Weg.