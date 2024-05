Hoppegarten - Buttersäure an einem Restaurant, das vor kurzem Treffpunkt einer rechten Buchmesse war, hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Feuerwehr sei an dem Lokal in Hoppegarten (Landkreis Märkisch-Oderland) an der Stadtgrenze zu Berlin mit rund 20 Fahrzeugen im Einsatz, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstagmorgen. Zuvor hatte die „Märkische Oderzeitung“ berichtet. Nach Angaben der Feuerwehr war bei dem Restaurant eine Fensterscheibe eingeschlagen worden, die Fassade wurde beschmiert.

Zudem sei in der Nacht zu Dienstag dort Buttersäure festgestellt worden, die nun von Einsatzkräften neutralisiert werde. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Hintergründe des Vorfalls waren laut Feuerwehr und Polizei zunächst noch unklar. In dem Lokal hatten sich vor rund eineinhalb Wochen Rechte bei einer sogenannten Alternativen Buchmesse getroffen, zu der ein AfD-Politiker eingeladen hatte.