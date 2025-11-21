Zwei Menschen kentern auf dem Neustädter See mit ihrem Boot. Die Temperaturen sind niedrig. Wie schnelle Hilfe ihr Leben rettet.

Magdeburg - In Magdeburg sind auf dem Neustädter See zwei Menschen mit einem Boot gekentert und von der Feuerwehr gerettet worden. Ein Mensch habe sich in der Nähe des Ufers befunden, der andere habe sich am gekenterten Boot festgehalten, teilte die Feuerwehr mit. Nähere Angaben zur Ursache des Unfalls gab es nicht.

Die Wassertemperatur lag laut Feuerwehr zwischen sechs und acht Grad. Die beiden Verletzten wurden mit starken Unterkühlungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Einsatzkräfte dankten zwei einweisenden Personen nahe der Unfallstelle. „Hierdurch konnte die Feuerwehr wertvolle Zeit zur Rettung der Gekenterten gewinnen.“ Die beiden Helfer hätten wesentlich dazu beigetragen, das Leben der Gekenterten zu retten.