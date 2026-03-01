weather wolkig
  3. Brände: Feuerwehr rettet Sechsjährige aus brennender Wohnung

Ein kleines Mädchen ist abends alleine in der Wohnung, als ein Bett im Kinderzimmer in Flammen aufgeht. Die Feuerwehr kommt gerade noch rechtzeitig.

Von dpa 01.03.2026, 09:32
Die Feuerwehr kam am Freitagabend einem Mädchen in Wilhelmshaven zu Hilfe. (Symbolbild) Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Wilhelmshaven - Feuerwehrleute haben bei einem Wohnungsbrand in Wilhelmshaven ein sechs Jahre altes Mädchen gerettet. In einem Kinderzimmer war am Freitagabend ein Bett in Brand geraten, wie die Polizei heute mitteilte. Als die Feuerwehr die Wohnungstür im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses eintrat, rannte das Kind den Einsatzkräften demnach entgegen. Das Fenster des Kinderzimmers war da bereits wegen der Hitze geborsten.

Nach Polizeiangaben war die Sechsjährige bei dem Vorfall alleine mit einem Hund in der Wohnung, weil die Mutter nach eigenen Angaben mit zwei weiteren Kindern „kurz beim Einkaufen“ gewesen sei. Das Mädchen und der Hund blieben unverletzt. Die Wohnung war allerdings verrußt und unbewohnbar. 

Die Familie wurde laut Polizei über die Stadt zunächst in einem Hotel untergebracht, der Hund in einem Tierheim.