Als die Feuerwehrleute eintreffen, steht ein Balkon in Flammen. Starker Rauch zieht durch das Gebäude.

Feuerwehrleute haben in Hellersdorf einen Menschen aus einer brennenden Wohnung gerettet. (Symbolbild)

Berlin - Feuerwehrleute haben in Berlin-Hellersdorf einen Menschen aus einer brennenden Wohnung gerettet. Dieser sei leicht verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet.

Die Feuerwehr wurde demnach kurz vor 7.00 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Albert-Kuntz-Straße gerufen. Als die Helfer eintrafen, stand ein Balkon im Erdgeschoss in Flammen. Das Feuer griff bereits auf die Wohnung über. Es gab eine starke Rauchentwicklung.

Das führte bei dem Verletzten den Angaben nach zu Beschwerden. Ins Krankenhaus musste der Mensch jedoch nicht. Feuerwehrleute kontrollierten das fünfgeschossige Gebäude. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, so der Sprecher.