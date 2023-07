Groß Düben - Die Feuerwehr in Groß Düben (Landkreis Görlitz) hat eine Katze aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier war am Freitagabend in einen Güllebehälter gefallen und nicht mehr von selbst hinausgekommen. Die alarmierte Feuerwehr befreite daraufhin das erschöpfte Tier.