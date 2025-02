Aus einem Hochhaus in Berlin-Schöneberg schwillt am Nachmittag dicker Rauch. In einer Wohnung ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückt mit 70 Kräften an.

Berlin - Sechs Menschen sind bei einem Brand in einem Hochhaus in Berlin-Schöneberg leicht verletzt worden. Das Feuer brach am Nachmittag im dritten Stock eines Elfgeschossers an der Kurfürstenstraße aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Feuerwehr rückte mit 70 Kräften an.

Den Angaben zufolge stieg starker Rauch auf der Rückseite des Gebäudes auf. Die Flammen schlugen bis in den Stock darüber. Die Feuerwehr löschte zuerst von außen und schließlich von innen.

Fünf Menschen mussten gerettet werden, eine weitere Person konnte sich selbst aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. Da die sechs Anwohner Rauch einatmeten, wurden sie vom Rettungsdienst gesichtet. Ob sie in ein Krankenhaus müssen, war zunächst unklar.