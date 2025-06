Mancher Müll enthält gefährliche Gegenstände, die sich selbst entzünden können, Akkus etwa. Auf einem Müll-Förderband in einer Halle in Berlin brach ein Feuer aus.

Berlin - In einer Müllverwertungsanlage im Norden von Berlin-Pankow ist auf einem Förderband Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand in der Halle in der Straße Am Vorwerk, der sich schon etwas ausgebreitet hatte, gegen 12.00 Uhr, wie ein Sprecher sagte.

80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Vier Angestellte erlitten leichte Verletzungen durch den Rauch. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Bekannt sei aber, dass sich im Müll immer mal wieder Akkus oder elektronische Geräte entzünden können, hieß es.