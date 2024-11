Die Feuerwehr wird zu einem Brand auf einen Bauernhof gerufen. In einer alten Mühle ist ein Feuer ausgebrochen.

Feuerwehr löscht Brand in ehemaliger Futtermühle

Rieste - Auf einem Bauernhof in Rieste im Kreis Osnabrück hat es ein Feuer gegeben. Durch die Flammen seien weder Tiere noch Menschen verletzt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. In einer Zwischendecke eines alten Mühlengebäudes sei das Feuer am Freitag ausgebrochen. Die Einsatzkräfte löschten es. Die Ursache und der Schaden waren zunächst unklar.

In der Mühle wurde laut dem Sprecher früher Korn als Futter für die Tiere gemahlen. Auch heute seien noch Tiere auf dem Hof, doch sie seien in anderen Gebäuden untergebracht gewesen.