Feuerwehr kann Tier retten: Wildschwein bricht durch Eisdecke in Pool

Neuss - Die Feuerwehr hat in Neuss ein Wildschwein vor dem Ertrinken in einem Swimmingpool bewahrt. Das Tier sei am Dienstag durch die Eisdecke eingebrochen und aus eigener Kraft nicht herausgekommen, berichtete ein ...