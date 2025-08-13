Erst brennt es in der Heide bei Kauschwitz, kurz darauf folgt ein Notruf wegen eines Feuers in einem Wohnhaus. Auch die sommerlichen Temperaturen sind eine Herausforderung.

Insgesamt waren mehr als 120 Einsatzkräfte bei den Bränden vor Ort. (Symbolbild)

Plauen - Die Feuerwehr in Plauen musste am Mittwochnachmittag kurz hintereinander zu zwei Großbränden ausrücken. Erst gab es einen Flächenbrand in einem Waldstück, danach brach in einem Wohnhaus ein Feuer aus, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Bei dem Flächenbrand in der Syrauer Heide nördlich von Plauen hatten sich die Flammen demnach auf rund 5.000 Quadratmetern ausgebreitet. Mehr als 70 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.

Knapp zwei Stunden später sei dann während der noch laufenden Löscharbeiten im Waldstück ein Notruf wegen eines Wohnungsbrandes eingegangen. Unter schwerem Atemschutz das Feuer im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses schnell gelöscht worden. Ein Bewohner sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die meisten Bewohner hätten bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen. Dort seien rund 50 Kräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst beteiligt gewesen. Neben der Berufsfeuerwehr Plauen waren nach Stadtangaben auch zahlreiche weitere Feuerwehren im Einsatz. Die hochsommerlichen Temperaturen seien zusätzlich ein enormer Kraftakt gewesen.