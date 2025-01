Hohenstein-Ernstthal - Ein 53-Jähriger ist in seiner verrauchten Wohnung in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) gestorben. Feuerwehrleute entdeckten den leblosen Mann am Morgen in der Wohnung voller Rauch, wie die Polizei Zwickau mitteilte. Reanimationsversuche blieben demnach erfolglos.

Eine Zeugin hatte die Feuerwehr gerufen, weil ein Rauchmelder in der Wohnung des Mannes Alarm geschlagen hatte, wie es hieß. Ersten Erkenntnissen zufolge waren laut Polizei verbrannte Brötchen in einem Backofen der Grund für den dichten Rauch.