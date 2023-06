Braunschweig - Die Feuerwehr Braunschweig ist am Donnerstagabend bis 20.30 Uhr zu mehr als 340 Unwettereinsätzen ausgerückt. Bis 20 Uhr seien bereits rund 1600 unwetterbedingte Notrufe in der Leitstelle eingegangen, wegen der vielen Anrufe komme es zu langen Wartezeiten bei der Notrufanlage, teilte die Feuerwehr weiter mit. Sie bat die Anrufer nicht aufzulegen. Man nehme Notrufe schnellstmöglich an.

Die Arbeit der Einsatzkräfte werde noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen, hieß es. „Die Feuerwehr Braunschweig stellt sich auf eine lange und einsatzreiche Nacht ein.“ Im Einsatz seien die zwei Wachen der Berufsfeuerwehr, alle 30 Ortsfeuerwehren, Sonderfahrzeuge und das Technische Hilfswerk. Es handle sich um einen Großeinsatz.