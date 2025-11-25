Die Feuerwehr eilt mit vielen Helfern und Hubschrauber zum Unfallort. Der Einsatz ist schwierig – die Beteiligten scheinen aber glimpflich davonzukommen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes arbeiten an der Unfallstelle in Berlin-Moabit.

Berlin - Bei einem schweren Unfall mit drei Autos in Berlin-Moabit ist ein Mann im Fahrzeug eingeklemmt worden. Feuerwehrkräfte konnten den Beifahrer nach Polizeiangaben jedoch befreien. Er sei nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt gewesen.

An dem Unfall waren zwei Autos und ein Minivan beteiligt. An allen Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Wieso es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar. Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber wurde gerufen, aber nicht benötigt.