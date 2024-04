Das Blaulicht eines Feuerwehrautos leuchtet an einem Einsatzort.

Aurich - Feuerwehrleute haben im ostfriesischen Aurich eine hinter Glasscheiben festsitzende, hilflose Taube gerettet und unversehrt wieder in die Freiheit entlassen. Die Taube war zwischen zwei Glasscheiben geraten, die an der Fassade eines Kirchengebäudes hingen, wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr am Montag sagte. Wie der Vogel dahin kam, war nicht bekannt. Ein Betreuer eines benachbarten Kindergartens hatte den Angaben zufolge das Tier entdeckt und die Feuerwehr verständigt.

Da eine einfache Rettung ohne technisches Gerät laut der Feuerwehr nicht möglich war, wurde ein Rüstwagen alarmiert. Unter den Blicken vieler neugieriger Kindergartenkinder verschafften sich die Feuerwehrleute mit Leitern und einer Arbeitsplattform Zugang zu dem Vogel und den Glasscheiben in mehreren Metern Höhe. Die Einsatzkräfte sicherten eine Scheibe mit Spanngurten vor einem Herabstürzen und lösten diese.

Ein Feuerwehrmann rettete die Taube so durch eine entstandene Öffnung. „Die Taube flog auf direktem Weg zu ihrem Partner und freute sich sichtlich über das Wiedersehen“, teilte die Feuerwehr mit.