Feuerwehr befreit 86-Jährige aus Auto in St. Egidien

St. Egidien - Eine 86-Jährige ist in St. Egidien nordöstlich von Zwickau mit schwerem Gerät der Feuerwehr aus einem parkenden Auto gerettet worden. Die in dem Kleinwagen wartende Rentnerin hatte das Fahrzeug von innen gesichert, der Schlüssel rutschte ihr aber zwischen Sitz und Tür, für sie unerreichbar, berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau. Als ihr Sohn vom Einkauf zurückkehrte, das Fahrzeug aber nicht öffnen konnte und seine Mutter wegen der Hitze dehydrierte, alarmierte der 50-Jährige die Feuerwehr. Die schlug zunächst ein Fenster ein, musste dann aber mit Spezialwerkzeug eine Tür öffnen, um sie herauszuholen. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.