Feuergefahr: Vorsicht bei Kerzen in der Adventszeit

Berlin - Die Berliner Feuerwehr warnt vor den Brandgefahren in der Adventszeit. Besonders mit Kerzen auf Adventskränzen und -gestecken sowie Weihnachtsbäumen müsse man sehr vorsichtig sein, teilte die Feuerwehr mit. Bei einer Demonstration mit Kerzen und einem nachgebauten Zimmer mit Möbeln in einem Container zeigte die Feuerwehr sehr anschaulich, wie schnell sich in nur wenigen Minuten aus einer Kerzenflamme ein Wohnungsbrand entwickeln kann.

Kurze Unachtsamkeiten reichten aus, die brennende Kerze könne Vorhänge, Tischdecken und Möbel zum Brennen bringen. Innerhalb von Minuten könne sich ein lebensgefährlicher Zimmerbrand entwickeln. Brennender Kunststoff in Wohnungen sorge für hochgiftigen Rauch.

Kerzen sollten nie unbeaufsichtigt brennen und es sollte immer ein Löschmittel bereitstehen - eine Blumenspritze, Wasser oder ein Feuerlöscher. Außerdem empfiehlt die Feuerwehr feuerfeste Unterlagen für Adventskränze und sicheren Stand für Kerzen.

Kleine Flammen könne man versuchen, selbst zu löschen, so die Feuerwehr. Bei größeren Flammen solle man aber schnell die Tür schließen, andere Menschen warnen und über die Notrufnummer 112 die Feuerwehr alarmieren.

In der Weihnachtszeit wird die Feuerwehr immer wieder zu Bränden gerufen, die durch Kerzen entstanden. Selbst wenn Menschen unverletzt bleiben, werden Wohnungen und Möbel durch Feuer, Rauch und Löschwasser massiv beschädigt und zerstört und es entstehen hohe finanzielle Schäden. 40 bis 60 Brandeinsätze gebe es in Berlin pro Tag, so die Feuerwehr.