100 Grillteams kämpfen in Kostümen um den Titel. Selbst wer keinen Platz für den Wettbewerb ergattert hat, kann beim Fest mitgrillen.

Leipzig - Eisige Minusgrade machen den Teilnehmern nichts aus: 100 Teams treten in Leipzig seit dem Mittag beim Wintergrillen gegeneinander an - und das im Kostüm. Auf dem Leipziger Markt herrschte am Nachmittag klirrende Kälte, aber gute Laune: „Wintergriller sind wirklich hart im Nehmen“, sagte Ines Zekert von der Krostitzer Brauerei. Ein Team werde sogar zum 16. Mal teilnehmen.

Der Geschäftsführer der Krostitzer Brauerei, Sven-Matti Kamann, sagte, die Stimmung sei einfach fantastisch. „Wir haben ja Grillteams, die sich hierauf wochenlang vorbereiten“, erklärte Kamann. „Auch wenn das Wetter jetzt im Januar etwas trist ist, ist das einfach mal ein schöner Grund, rauszukommen.“

Nur die Grillkunst muss überzeugen

Innerhalb von drei Runden müssen die Teilnehmer zeigen, was sie können. Gestartet wird mit Bratwurst, gefolgt Steak. Zuletzt soll ein selbst kreiertes vegetarisches Gericht die Jury überzeugen. Dafür dürfen die Zweierteams ihre eigenen Zutaten mitbringen.

Insgesamt 24 Jurymitglieder bewerten das Essen in sechs Teams. Zu Gewinnen gibt es Titel wie „Bestes Grillteam“, „Bestes alternatives Grillgut“ und „Beste Performance“. Die höchste Auszeichnung ist der „Goldene Grill“.

Plätze waren heiß begehrt

Die Plätze für den Wettbewerb waren im Dezember innerhalb von wenigen Minuten vergeben worden, nur die schnellsten 100 Teams konnten einen Platz ergattern. Wer keinen bekam, kann das Fest trotzdem besuchen: Der Eintritt ist frei. In der Stadt wird von Lastenrädern aus auch Grillgut ausgegeben, das kann dann direkt an einer Selbstgrillstation verarbeitet werden.