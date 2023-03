Feuer richtet an Harvester 500.000 Euro Schaden an

Friedrichroda - Die Feuerwehr hat am Donnerstag in Friedrichroda (Landkreis Gotha) einen brennenden Harvester gelöscht. Bei dem Feuer entstand an der geparkten Holzerntemaschine einer Schätzung zufolge ein Schaden von 500.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Die genaue Brandursache war zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, wie eine Sprecherin sagte.