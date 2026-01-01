In der Silvesternacht brennt im Herzen Erfurts ein historisches Gebäude und wird arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Erfurter Grünen wollen auch deshalb ein Aus für Privatfeuerwerk in der Altstadt.

Das Feuer griff später auch auf weitere Dachstühle des historischen Gebäudekomplexes über.

Erfurt - Nur wenige Meter vom Erfurter Dom entfernt ist ein Dachstuhl in einem historischen Gebäudekomplex in der Silvesternacht in Brand geraten. Das Haus sei vorsorglich evakuiert worden, teilte die Polizei mit. Bewohner seien vorübergehend in Ausweichquartieren untergebracht worden. Verletzte habe es nicht gegeben.

Noch Stunden war die Feuerwehr damit beschäftigt, Glutnester zu löschen, wie Michael Schwabe, Abteilungsleiter für Gefahrenvorbeugung im Erfurter Brandschutzamt, sagte. Die Flammen hatten auch auf die Dachstühle weiterer Häuser in dem Komplex übergegriffen. Schwabe sprach von einem „personal- und materialintensiven Einsatz“. Am späten Nachmittag kamen neue Einsatzkräfte, um Brandbekämpfer abzulösen, die schon länger im Einsatz waren.

Aufgrund der Geruchsbelästigung durch die Rauchentwicklung wurde eine Warnung der Bevölkerung über das Warnsystem MoWaS ausgelöst, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Auswirkungen auch auf Straßenbahnverkehr

Der historische Gebäudekomplex im Herzen der Altstadt wurde laut Verwaltung schwer beschädigt. Infolge des Löscheinsatzes ist auch der Straßenbahnverkehr eingeschränkt, denn Schienen verlaufen vor dem Brandort.

Neben der Feuerwehr war der Verwaltung zufolge auch der Rettungsdienst und der Katastrophenschutz zur Betreuung der Menschen aus den betroffenen Wohnungen im Einsatz. Insgesamt seien etwa 100 Feuerwehrleute und andere Helfer vor Ort gewesen.

Feuerwerksrakete denkbarer Auslöser

Laut der Feuerwehr hat vermutlich eine Silvesterrakete das Feuer ausgelöst: „Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, der Brand hat am Dachkasten angefangen und zu der Uhrzeit würde es auch passen“, sagte Schwabe.

Die Polizei machte dagegen zur Brandursache und auch zur Höhe des Sachschadens noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei ermittle nun. Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizei Erfurt oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Grüne möchten lieber Profi-Pyro-Show statt Privatböllerei

Die Erfurter Grünen nahmen den Brand zum Anlass, ihre Forderung nach einem strikten Verbot von Privatfeuerwerk in der Altstadt zu erneuern. „Die Bilder aus Erfurt zeigen: Halbe Verbote und Sperrzonen ohne wirksame Kontrollen sind kein Schutz“, sagte dazu Holger Liersch, Kreissprecher der Grünen Erfurt. Privatfeuerwerk führe jährlich zu Verletzungen, Bränden und erheblichen Umweltbelastungen.

Erforderlich sei ein bundesweites Verbot von Privatfeuerwerk, kombiniert mit strikten Kontrollen und hohen Strafen bei Verstößen, so Laura Wahl, Fraktionschefin im Erfurter Stadtrat. Das sollte ergänzt werden durch zentrale Neujahrsfeiern mit professionellen Licht- und Lasershows – finanziert durch Einsparungen bei Folgekosten von Bränden und Verletzungen.

In Teilen der Erfurter Altstadt kein Feuerwerk erlaubt

Einige Tage vor Silvester hatte die Stadtverwaltung an die Bewohner appelliert etwa zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt auf privates Feuerwerk zu verzichten. „In unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie Fachwerkhäusern darf laut bundesweiter Verordnung zum Sprengstoffgesetz sowieso keine Pyrotechnik gezündet werden. Dies trifft aufgrund der vielen Fachwerkhäuser für einen Großteil der Erfurter Altstadt zu. Dazu zählt auch der gesamte Petersberg“, hatte Matthias Bärwolff, Beigeordneter für Bau, Verkehr und Umwelt erklärt.

Viele Einsätze für Polizei und Rettungskräfte

Ansonsten war die Silvesternacht in Thüringen von etlichen kleineren und mittleren Einsätzen geprägt. Die Einsatzkräfte wurden vor allem zu kleineren Bränden, etwa von Mülltonnen und Balkonen, gerufen. Zudem gingen Meldungen wegen Ruhestörungen und Verstößen beim Gebrauch von Pyrotechnik ein, sagte ein Sprecher. Es kam aber auch zu Verletzungen durch Feuerwerkskörper sowie zu Körperverletzungen durch Auseinandersetzungen.

Komplizierter Brand in Rudolstadt

Ein größerer Brand beschäftigte die Feuerwehr etwa in Rudolstadt. Dort geriet eine Siloanlage eines Bio-Diesel-Herstellers in Brand, die Einsatzkräfte waren auch dort noch am späten Nachmittag vor Ort. In Blankenhain im Landkreis Weimarer Land wurden 16 Menschen in einem Mehrfamilienhaus leicht verletzt, weil sie Rauchgas eingeatmet haben. Ein Unbekannter soll laut Polizei einen im Kellerbereich abgestellten Rollstuhl angezündet haben, wodurch sich starker Rauch entwickelt habe. Zur genauen Brandursachen wurden bislang in beiden Fällen keine offiziellen Angaben gemacht.