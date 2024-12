In der Nacht brennt ein Supermarkt in Meyenburg plötzlich lichterloh. Für ihre Ermittlungen nach der Brandursache bittet die Polizei um Hinweise.

Feuer in Supermarkt richtet Millionenschaden an

Meyenburg - Ein Feuer in einem Supermarkt in Meyenburg (Landkreis Prignitz) hat einer ersten Schätzung zufolge einen Schaden von mehreren Millionen Euro angerichtet. Eine Anwohnerin meldete den Brand in der Nacht, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer dehnte sich den Angaben zufolge auf das gesamte Gebäude aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine benachbarte Tankstelle und ein Autohaus verhindern, musste den Supermarkt jedoch kontrolliert abbrennen lassen. Der Einsatz zog sich bis in die Morgenstunden.

Die Polizei ermittelt nach der Brandursache in alle Richtungen. Brandermittler untersuchten den Brandort und sicherten Spuren. In der Zeit des Supermarktbrandes wurden weitere Brände in der gleichen Straße entdeckt, die jedoch schnell gelöscht werden konnten. Ob die Brände in Zusammenhang stehen, werde geprüft. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.