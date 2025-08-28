Feuerwehr und Polizei werden in die Gemeinde Harztor gerufen. Dort brennt es in einem Haus. Ein 65-Jähriger stirbt. Was ist bislang bekannt?

Harztor - Ein 65 Jahre alter Mann ist nach einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Harztor (Landkreis Nordhausen) ums Leben gekommen. Der Bewohner konnte nur noch leblos geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Seine 64-jährige Lebensgefährtin habe laut einem Sprecher bei dem Brand in der Nacht leichte Verletzungen erlitten und sei in eine Klinik gebracht worden.

Die Polizei ermittelt nach der Brandursache. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Ortsteil Neustadt/Harz womöglich im Schlafzimmer des Paares aus. Die Feuerwehr war bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt.