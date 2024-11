In der Nacht wird auf dem Gelände eines Papierherstellers ein Brand mit hoher Rauchentwicklung gemeldet. Einsatzkräfte reagieren schnell und können den Schaden gering halten.

Feuer in Papierfabrik endet glimpflich

Ein Brand in einer Papierfabrik endete glimpflich. (Symbolbild)

Alfeld(dpa/lni) - Auf dem Gelände einer Papierfabrik in Alfeld (Leine) hat es in den frühen Morgenstunden gebrannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand führte ein technischer Defekt zu dem Feuer in einem Schaltschrank, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Bericht entstand eine hohe Rauchentwicklung, die bis zur Bundesstraße 3 zu sehen war. Die Feuerwehr Alfeld und die Werksfeuerwehr des Unternehmens konnten das Feuer aber schnell löschen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.