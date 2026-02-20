Im Erzgebirgskreis wird die Feuerwehr zu einem Wohnhaus gerufen. Dort brennt es in einer Küche. Sieben Menschen müssen danach ins Krankenhaus.

Oelsnitz - Sieben Menschen sind in Oelsnitz (Erzgebirgskreis) nach einem Brand in einem Wohnhaus in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Feuer brach am Donnerstagabend in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach löschte die Feuerwehr die Flammen.

Die 88-jährige Mieterin und sechs weitere Bewohner im Alter von 10 bis 55 Jahren kamen den Angaben nach mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Beobachtung ins Krankenhaus. Die Wohnung der Seniorin ist nicht mehr bewohnbar. Brandursachenermittler waren dort am Freitag im Einsatz. Aufgrund der Ergebnisse ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.