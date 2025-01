Los Angeles - Netflix verschiebt den Start der neuen Serie mit Meghan Markle wegen der Brände in Los Angeles. „Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verschiebung des Starts unterstützt haben“, so die Herzogin von Sussex - Ehefrau des britischen Prinzen Harry - in einer Mitteilung des Streaming-Dienstes.

Man müsse sich auf die Bedürfnisse der Menschen konzentrieren, die von den Bränden „in meinem Heimatstaat Kalifornien“ betroffen sind, so die Schauspielerin weiter. Ursprünglich sollte die Lifestyle-Serie im Januar Premiere feiern, den neuen Start kündigt Netflix für den 4. März an. In „With Love, Meghan“ lädt die 43-Jährige prominente Freundinnen und Freunde zu ihrem Anwesen in Kalifornien ein und gibt Küchen- und Gartentipps.

Meghan Markle wurde in Los Angeles geboren und ging dort zur Schule. Feuerwehrleute kämpfen dort seit Tagen gegen heftige Brände. Die Zahl der bestätigten Todesfälle stieg auf 24, weitere Menschen werden noch vermisst. Mehr als 100.000 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen und durften weiterhin nicht zurück.