In einem Krankenzimmer einer Klinik bricht ein Feuer aus. Ein Mitarbeiter rettet den Patienten, der im Zimmer liegt. Beide werden verletzt.

Feuer in Krankenzimmer - Mitarbeiter rettet Patient

In einer Klinik in Südeichsfeld ist ein Feuer ausgebrochen. (Symbolbild)

Südeichsfeld - In einem Patientenzimmer eines Krankenhauses in Südeichsfeld (Unstrut-Hainich-Kreis) ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Ein Patient, der im Zimmer lag, wurde schwer verletzt, wie die Polizei Nordhausen mitteilte. Ein Krankenhausmitarbeiter rettete den Patienten und versuchte, die Flammen zu löschen. Dabei erlitt er laut Polizei eine Rauchgasvergiftung und wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr löschte den Brand in der Nacht. Noch ist den Angaben zufolge völlig unklar, was das Feuer ausgelöst haben könnte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag.