Klötze - In Klötze in der Altmark ist ein Feuer ausgebrochen - Menschen sind nicht in Gefahr. Wegen der starken Rauchentwicklung rief die zuständige Leitstelle am Sonntagmorgen Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auf einem Grundstück brenne Unrat und ein Haus, teilte eine Sprecherin mit.

Demnach brach dort bereits am Samstagnachmittag ein Feuer aus. Die Einsatzkräfte gingen zunächst davon aus, dass es gelöscht sei. Am Sonntagmorgen seien jedoch erneut Flammen entdeckt worden. Die Ursache ist unbekannt.