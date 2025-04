Mitten in der Nacht brennt ein Kino in Gifhorn. Feuerwehrleute verhindern, dass sich der Brand ausbreitet - doch der Schaden ist immens. Die Polizei untersucht: Wurde das Feuer absichtlich gelegt?

Gifhorn - Durch ein Feuer ist in einem Kino in der Fußgängerzone von Gifhorn schätzungsweise ein Schaden von mehr als einer halben Million Euro entstanden. Wie es zu dem Brand kam, ist nicht klar, wie die Polizei mitteilte. Dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sei, könne bislang nicht ausgeschlossen werden, hieß es. Deshalb sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Gruppen geben können.

Als die ersten Feuerwehrleute in der Nacht an dem Kino eintrafen, stand nach Angaben der Einsatzkräfte der Eingang des Gebäudes bereits voll in Brand. „Flammen schlugen aus dem Gebäude, dichter Rauch drang aus mehreren Öffnungen“, teilte die Feuerwehr mit. Aufmerksame Anwohner und Polizisten hatten demnach dem Brand entdeckt. Vorsorglich wurden Bewohner von Nachbargebäuden geweckt und in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Einsatzkräfte verhinderten nach eigenen Angaben, dass die Flammen auf Kinosäle und benachbarte Gebäudeteile übergriffen