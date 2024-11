Am Sonntag kommt es zu einem Feuer in einem Braunschweiger Hochhaus. Die Brandursache überrascht.

Braunschweig - Ein Feuer in einem Hochhaus hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in Braunschweig geführt. Gebrannt hatte am Sonntag eine Matratze in einer Fahrstuhlkabine, wie die Feuerwehr mitteilte. Die genaue Entstehung des Brandes war zunächst unklar; die Polizei ermittelt. Ein Bewohner kam mit Atemproblemen in ein Krankenhaus.

Da sich das Feuer in einem Fahrstuhl befand, breitete sich im ganzen Gebäude Rauch aus. Den Angaben nach sind 234 Bewohner in dem Gebäude gemeldet. 166 befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers in dem Gebäude. Alle konnten das Gebäude verlassen und wurden von Ärztinnen und Ärzten untersucht und behandelt.

Für die Dauer des Einsatzes konnten sich die Menschen in bereitgestellten Bussen aufhalten. Nach Mitternacht konnten sie zurück in ihre Wohnungen. Einigen Menschen mit Handicap wurde die Treppen hochgeholfen, da die Aufzüge noch nicht wieder funktionierten.