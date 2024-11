Feuer in Heim in Cloppenburg - Todesopfer ist identifiziert

Cloppenburg - Die bei einem Brand in einem Cloppenburger Pflegeheim tot gefundene Bewohnerin ist identifiziert. Es handele sich bei dem Opfer um eine 94 Jahre alte Frau, sagte eine Polizeisprecherin. Die Todesursache und auch die Ursache des Feuers waren zunächst aber noch unklar, ebenso die Schadenshöhe. Bei dem Brand wurden rund 30 weitere Menschen leicht verletzt. In dem vom Feuer betroffenen Gebäudeteil wohnten nach früheren Angaben des Seniorenheims knapp 60 Menschen.

Das Feuer war nach den bisherigen Erkenntnissen am Sonntagmorgen in einer Wohnung des Seniorenheims ausgebrochen. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte die Leiche der Frau in einem Zimmer. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausweiten des Brandes auf weitere Gebäudeteile. Mehrere Zimmer sind nicht mehr bewohnbar, mittelfristig müssen nach früheren Polizeiangaben einige Seniorinnen und Senioren in anderen Heimen untergebracht werden.