Bad Lausick - Bei einem Feuer in einem Häuserblock in Bad Lausick bei Leipzig sind am Mittwoch 20 Menschen leicht verletzt worden. Sie hätten Rauchgase eingeatmet und seien medizinisch betreut worden, sagte eine Polizeisprecherin. Das Feuer sei am Nachmittag im Keller ausgebrochen. Die Polizei vermutete nach ersten Angaben Brandstiftung. Die Bewohnerinnen und Bewohner aller vier Hauseingänge seien evakuiert worden - insgesamt 54 Menschen. Der Block sei vorläufig nicht mehr bewohnbar. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Es solle ein Brandursachenermittler eingesetzt worden.