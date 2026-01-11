Zwei Bewohner versuchen, ein Feuer in ihrer Garage zu löschen – und werden verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist laut Polizei noch unklar.

Mücheln - Beim Brand einer Garage in Mücheln (Saalekreis) ist ein Sachschaden von rund 80.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Feuer am Samstag um kurz nach 17 Uhr bemerkt, nachdem im angrenzenden Wohnhaus der Strom ausgefallen war. Neben der Garage wurden zwei Fahrzeuge und ein Hühnerstall auf dem Grundstück zerstört. Die beiden Bewohner versuchten zunächst, die Flammen selbst zu löschen, atmeten dabei aber Rauch ein und wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei hat Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.