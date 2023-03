Feuer in E-Auto richtet 100.000 Euro Schaden an

Römhild - Ein Feuer in einem Elektroauto hat am Donnerstag im Landkreis Hildburghausen einen Schaden von 100.000 Euro verursacht. Die Kriminalpolizei ermittelt nach der Brandursache, wie die Polizei mitteilte. Demnach brach das Feuer aus bislang ungeklärten Gründen am Vormittag in Römhild aus. Die Flammen beschädigten den Angaben zufolge neben dem Wagen auch die Fassade eines Wohnhauses und eine auf dem Dach angebrachte Solaranlage. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern können.