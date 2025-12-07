Mitten in der Nacht schlagen Flammen aus einem Döner-Imbiss im Landkreis Dahme-Spreewald. Die Feuerwehr rückt an. Bald hat die Polizei einen Verdacht.

Luckau - Ein Döner-Imbiss hat in Luckau (Landkreis Dahme-Spreewald) gebrannt. Das Feuer brach in der Nacht zum Sonntag an einer Außenwand aus, weshalb die Polizei von Brandstiftung ausgeht, wie die Beamten mitteilten. Die Feuerwehr löschte die Flammen, sodass das Gebäude nicht vollständig ausbrannte. Vor Ort sicherte die Polizei Spuren und sucht nun Zeugen.