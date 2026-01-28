Die Polizei hat nach einer Verpuffung in einem Haus in Erfurt einen Bewohner wegen Fahrlässigkeit im Visier. Was bislang bekannt ist.

Erfurt - Sechs Menschen sind in Erfurt bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden. Der Brand sei am Mittwoch durch eine Verpuffung in einer Wohnung entstanden, teilte die Polizei mit. Der 48-jährige Bewohner kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere fünf Menschen wurden ebenfalls leicht verletzt, mussten allerdings nicht weiter behandelt werden.

Das Feuer ist mittlerweile gelöscht, wie der Sprecher mitteilte. Wie es zu der Verpuffung kam, war zunächst unklar. Gegen den 48-Jährigen wird nach Polizeiangaben wegen fahrlässiger schwerer Brandstiftung ermittelt.