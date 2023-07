Erfurt - Nach einem Brand auf der Mülldeponie Schwerborn in Erfurt hat die Feuerwehr ihren Einsatz am Dienstagmorgen beendet. Feuerwehrleute und andere Helfer waren seit Montag und die Nacht hindurch damit beschäftigt gewesen, die Flammen zu löschen, wie es aus dem Erfurter Amt für Brandschutz am Dienstag hieß. Um den immensen Bedarf an Löschwasser zu bedienen seien nicht nur Tanks und Teiche vor Ort genutzt worden. Feuerwehren, Landwirte und Stadtwerke brachten demnach mit Tankfahrzeugen immer wieder Löschwasser.

Nach Angaben der Polizei von Montag brach das Feuer im Holz- und Sperrmülllager der Deponie aus. Zur Brandursache ermittelt die Polizei. Nach ersten Schätzungen sei ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Bisher bestehe kein Anfangsverdacht einer Straftat, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.