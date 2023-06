Braunschweig - Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Montagvormittag in Braunschweig zu einem Feuer auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens ausgerückt. Rund 150 Einsatzkräfte waren in der Spitze bei dem Brand im Einsatz, der schnell eingedämmt werden konnte, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Elf Mitarbeiter des Unternehmens waren ihm zufolge als erste gegen die Flammen vorgegangen, drei von ihnen mussten anschließend mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Große Ballen Verpackungsmüll waren nach derzeitigen Erkenntnissen unter einer Stahldachkonstruktion in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung gab es Warnungen, in denen darum gebeten wurde, Fenster und Türen rund um den Stadtteil Watenbüttel geschlossen zu halten. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar.

Die Rauchentwicklung ging zum Nachmittag schon deutlich zurück. Dennoch rechnete der Feuerwehrsprecher damit, dass der anstrengende Einsatz bei hohen Temperaturen noch bis in die Abendstunden andauern könnte. Löschwasser müsse teils aus dem Mittellandkanal geholt werden. Für eine erste Schadensbilanz sei es zu früh, sagte der Sprecher.