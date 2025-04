Eine Auseinandersetzung in einem Supermarkt in Teltow-Fläming eskaliert. Zwei Männer werden mit einem Messer schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter flüchtet - zunächst.

Luckenwalde - Nach einer Messerattacke in einem Supermarkt in Luckenwalde (Landkreis Teltow-Fläming) ist ein 18-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Er stellte sich noch am Abend nach der mutmaßlichen Tat selbst, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer wurden bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei soll es zu einem Streit zwischen dem 18-Jährigen und zwei weiteren jungen Männern gekommen sein. Sie kannten sich demnach nicht. Ein 37 Jahre alter Passant habe versucht zu schlichten. Dann habe der 18-Jährige ein Messer gezogen und auf die Arme der beiden jungen Männer eingestochen. Der Angreifer flüchtete zunächst.

Die Männer im Alter von 18 und 19 Jahren kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, einer von ihnen wurde notoperiert. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zuvor hatte die „MAZ“ über den Vorfall berichtet.