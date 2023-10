Köthen - Im Zusammenhang mit einer Einbruchsserie in Köthen hat die Polizei einen Mann festgenommen. Der Verdächtige zeigte sich geständig und befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag war bei einem erneuten Einbruch in ein Betreuungsbüro ein Tresor mit Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entwendet worden. Durch ein im Tresor verbautes Ortungsgerät bestimmte die Polizei den Standort des Diebesgutes. Bei Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen wurde neben dem Tresor auch weiteres Diebesgut und Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sichergestellt. Der 34-Jährige war polizeilich bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getreten.

Die Polizei ermittelt seit Juli zu einer Serie von Einbruchsdiebstählen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie im Salzlandkreis. Betroffen waren unter anderem Einkaufsmärkte, Arztpraxen, Kanzleien, eine Schule und die Köthener Feuerwehr. Insgesamt 27 Fälle konnten nach Angaben der Polizei nun aufgeklärt werden. Vor allem Bargeld und Gegenstände im Wert von insgesamt etwa 10 000 Euro wurden entwendet. Der durch die Einbrüche entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 35 000 Euro.