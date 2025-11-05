Fünf Männer sollen unerlaubt mit Betäubungsmitteln handeln. Was die Polizei fand, könnte darauf hindeuten, dass an dem Vorwurf etwas dran ist.

In Magdeburg und Salzwedel hat die Polizei mehrere Wohnräume durchsucht. (Symbolbild)

Magdeburg/Salzwedel - Nach Durchsuchungen der Polizei in Magdeburg und Salzwedel ist ein 40 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen worden. Er soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte die Polizei mit.

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge waren am Dienstag acht Wohnobjekte und Nebengelasse von fünf Tatverdächtigen durchsucht worden. Die Beschuldigten sind im Alter zwischen 35 und 48 Jahren, erklärten die Beamten.

Bei den Durchsuchungen sei unter anderem Marihuana im unteren vierstelligen Grammbereich sowie Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich gefunden worden. Außerdem fanden die Einsatzkräfte demnach Vertriebsutensilien, Kommunikationsmittel sowie Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.