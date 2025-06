Am Samstagvormittag wird in Zehlendorf ein älterer Mann mit schweren Stichverletzungen aufgefunden. Das Opfer stirbt. Nun meldet die Polizei die Festnahme eines 43-jährigen Verdächtigen.

Berlin - Nach dem gewaltsamen Tod eines 77-jährigen Mannes durch Stichverletzungen hat die Polizei in Zehlendorf einen 43-jährigen Tatverdächtigen gefasst. Er sei am Samstagabend in der Nähe seiner Wohnung festgenommen worden und solle heute einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten vorgeführt, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.

Nach Informationen der Zeitung „B.Z.“ soll es sich bei dem Verdächtigen um den Sohn des Opfers handeln. Ein Polizeisprecher teilte dazu auf Anfrage zunächst nichts mit.

Anwohnerin hatte den Verletzten gefunden

Am Samstag hatte gegen 10.30 Uhr eine Anwohnerin an der Sven-Hedin-Straße die Feuerwehr wegen einer verletzten Person gerufen, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft hieß. In einem Hausflur hätten die Rettungskräfte den Mann vorgefunden und nur noch den Tod feststellen können. Laut Polizei hatte er schwere Stichverletzungen.

Der Einsatzort war mit Flatterband weiträumig abgesperrt, wie eine dpa-Reporterin beobachtete. Vor Ort waren mehrere Polizeiwagen sowie Rettungswagen und Notarzt.