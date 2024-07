Wer vietnamesisches Essen mag, kennt das Dong Xuan Center in Berlin vielleicht schon. Nun gibt es einen neuen Anlass, das Handelszentrum in Lichtenberg zu erkunden.

Berlin - Der vietnamesische Großmarkt Dong Xuan Center in Berlin gilt bei Touristen als Geheimtipp, nun wird das Gelände in Lichtenberg zum Schauplatz für ein Festival für vietnamesisch-deutsche Popkultur. Unter dem Titel „Sống ở Berlin (Leben in Berlin) – A Weekend of Pop Culture“ gibt es bis zum 28. Juli Musik, Comedy, Kino, Führungen und kulinarische Erlebnisse. Mit dem Festival wolle man auch ein Zeichen setzen für kulturellen Austausch und Begegnungen, erklären die Veranstalter. Angekündigt sind die Podcasterin und Journalistin Vanessa Vu, die Comedy-Künstlerin Mai My, die Rapperin Nashi44 und die Band Saigon Soul Revival. Auch ein vietdeutsches Filmprogramm ist geplant, etwa mit einer Vorstellung der neuen ARD-Serie „Made in Germany“. Los geht es mit einer Gala heute Abend.

Das Dong Xuan Center ist ein Großmarkt im Ostteil Berlins, der aus vielen Hallen mit insgesamt 350 Geschäften besteht, betrieben vor allem von Vietnamesen. Verkauft werden Möbel, Elektroartikel, Kleidung, Lebensmittel, Schmuck, Spielzeug und es gibt zahlreiche Restaurants mit vietnamesischer Küche, Friseure und Nagelstudios. Das Dong Xuan Center macht aber auch wegen Kriminalität Schlagzeilen.