Erfurt/Gera - Junge Film- und Medienfans haben wieder die Chance, in einer Kinderjury die Gewinner beim „Goldenen Spatz“ mitzubestimmen. Noch bis zum 16. Februar können sich Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren für das Festival im kommenden Jahr laut Veranstalter bewerben. Mitmachen können Kinder aus Deutschland und anderen Gebieten in Europa, wo Deutsch gesprochen wird. Weitere Details über die Voraussetzungen für eine Bewerbung finden sich auf der Website.

Wieder soll es zwei Kinderjurys geben. In der einen beschäftigen sich die Jurykinder mit Filmen und Serien, in der anderen geht es etwa um Apps. Die Jurymitglieder sichten in der Festivalwoche die eingereichten Beiträge, müssen diese bewerten und überreichen bei der Preisverleihung die „Goldenen Spatzen“. Die Teilnahme ist für die Kinder kostenlos. Sie werden über den Festivalzeitraum betreut, bekommen Unterkunft und Verpflegung gestellt.

Der „Goldene Spatz“ gilt laut Veranstalter als das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien in Deutschland. In der Festivalwoche vom 1. bis 7. Juni 2025 treffen in Gera und Erfurt nicht nur junge Film- und Medienfans aufeinander. Das Festival gilt auch als Branchentreff für Medienexperten.