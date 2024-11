München - Fernseh-Star und Komponist Michael Schanze (77) ist dankbar dafür, dass er in seiner Karriere so viel ausprobieren konnte. „Ich betrachte es als ein Riesen-Geschenk, dass ich so viele Leben haben durfte“, sagte er bei der München-Premiere des Musicals „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach Charles Dickens, für das er die Musik beigesteuert hat.

Schanze hatte einst Shows wie „1, 2 oder 3“, „Flitterabend“ oder „Kinderquatsch mit Michael“ moderiert. Er sei Moderator gewesen, Schauspieler, Schlager-Sänger und heute schreibe er eben Musicals, sagte er in München. Eins über „Heidi“ hat er geschrieben, eins über das mutterlose Reh „Bambi“ und derzeit arbeite er an einem weiteren Projekt, über das er noch nicht sprechen möchte. „Ich sitze heute lieber um elf am Klavier als um neun im Tourbus“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Sein Gang über den roten Teppich war sein erster großer, öffentlicher Auftritt nach dem Tod seiner Lebensgefährtin Uschi Köhl im Sommer. Es sei eine schwere Zeit für ihn, sagte er. Er habe aber „eine grund-positive Einstellung“ und darum gebe es für ihn auch „nur eine Richtung“, wie er betonte: „Vorwärts.“ Schanze sagte: „Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg.“