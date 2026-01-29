Bevor sie sich in der nächsten Woche vom Trubel des Schulalltags erholen können, bekommen die Schülerinnen und Schüler noch ihr Halbjahreszeugnis. Ein Grund zum Feiern, findet Bildungsminister Riedel.

Magdeburg - Zehntausende Schülerinnen und Schüler werden am Freitag mit Halbjahreszeugnissen in die Ferien entlassen. Das sei ein guter Moment, „um Erfolge zu feiern, aus Herausforderungen zu lernen und das eigene Lernen zu reflektieren“, sagte Bildungsminister Jan Riedel (CDU). Allein an den allgemeinbildenden Schulen beginnen demnach für rund 212.000 Kinder die einwöchigen Winterferien. „Ich wünsche allen erholsame Ferien, neue Energie für das zweite Schulhalbjahr und weiterhin Freude am Lernen“, so der Minister.