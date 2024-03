Vor und um Ostern rechnet das Deutsche Rote Kreuz mit weniger Blutspenden. Noch ist die Versorgungslage in Sachsen, Berlin und Brandenburg stabil. Es gibt aber Sondertermine.

Eine Leuchtreklame am Gebäude des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuz in Dresden Johannstadt.

Leipzig - Vor den Osterferien und den kommenden Feiertagen hat das Deutsche Rote Kreuz die Menschen in Sachsen, Berlin und Brandenburg zu Blutspenden aufgerufen. Die Versorgungslage sei derzeit zwar stabil und die Kliniken könnten ihre angemeldeten Bedarfe decken, sagte die Sprecherin des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Nord-Ost, Kerstin Schweiger, am Freitag. „Aber durch Reisen und Feiertage wie Karfreitag und Ostermontag gilt es, die Regale in den Depots bereits vor Ostern aufzufüllen.“

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bietet Sondertermine am Karsamstag (30. März) an, um die Versorgung von Krankenhäusern über die Feiertage zu sichern. Etwa 20 Prozent der Blutkonserven werden allein für Krebspatienten benötigt. Die für diese Patientengruppe wichtigen Blutplättchen sind laut DRK lediglich fünf Tage haltbar, die herkömmlichen Blutkonserven dagegen etwa sechs Wochen.