Im Süden Brandenburgs wartet eine neue Touristenattraktion auf ihre Eröffnung. Dafür interessiert sich auch ein hochrangiger Politiker.

Massen-Niederlausitz - Das ausgediente Windrad, das künftig als Ferienwohnung genutzt werden soll, steht kurz vor der Fertigstellung. Mitte Oktober wolle er den Bau am Bergheider See im Landkreis Elbe-Elster vorstellen, sagte Initiator Gottfried Richter. Er wurde auch wegen solcher Aktionen vor einigen Monaten mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Sogar Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) kam vorbei und besichtigte das Projekt.

Wann die ersten Urlauber in dem Ferienhäuschen schlafen können, ließ Richter offen. Es fehlten noch Möbel und Elektroanschlüsse. „Aber 95 Prozent sind fertig.“ Der Rest seien eher Kleinigkeiten, sagte Richter. Immerhin: Schon jetzt zeige sich ein großes Interesse an der Ferienwohnung. Für die erste Nacht im alten Windrad gebe es „mehr als genug Interessenten“.