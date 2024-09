Unbekannte haben an einem Parteibüro der AfD in Pankow randaliert - es ist nicht das erste Mal.

Berlin - Unbekannte haben an einem Parteibüro der AfD in Berlin-Blankenburg Fensterscheiben und die gläserne Hauseingangstür eingeschlagen. Die Polizei stellte zudem Schmiererei an der Hauswand fest. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz ermittelt.

Ein Sicherheitsmitarbeiter des Zentralen Objektschutzes hatte die zerbrochenen Scheiben am Dienstagvormittag bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Es kommt in Berlin öfter vor, dass Büros von Parteien attackiert werden. Laut AfD-Parteisprecher Ronald Gläser gab es bei den Räumen im Bezirk Pankow schon mehrere Fälle. „Das ist Ausdruck der aufgeheizten Stimmung“, sagte er. Gläser hat dort sein Wahlkreisbüro. Im Juni hatte dort ein Transporter gebrannt.