Feine Sahne Fischfilet in ihrem Proberaum. Das neueste Album der Band schoss auf Rang eins. (Archivbild).

Baden-Baden - Die Punkband Feine Sahne Fischfilet steht erstmals in ihrer Bandgeschichte an der Spitze der deutschen Album-Charts. Die neue Platte „Wir kommen in Frieden“ des Quintetts aus Mecklenburg-Vorpommern schoss sofort auf den ersten Platz der Rangliste, wie die Chartsermittler von GfK Entertainment mitteilten.

Auch auf Platz zwei der Album-Charts landete ein Neueinsteiger aus Deutschland: Die junge Indieband Jeremias aus Hannover spielte sich zuletzt nicht nur in die erste Liga des Deutschpops, sondern mit „Trust“ auch auf den zweiten Rang. Vorwochensiegerin Sarah Connor rutschte mit „Freigeistin“ auf den dritten Platz ab, knapp vor Miley Cyrus, die mit „Something Beautiful“ auf vier einstieg.

Die Spitze der Single-Charts eroberte Alex Warren mit „Ordinary“, der in der Vorwoche noch Zweiter war. Der US-Sänger steht damit laut GfK seit zwölf Wochen in der Top 10 der Offiziellen Deutschen Single-Charts. Dahinter platzieren sich Neueinsteigerin Nina Chuba mit „Wenn das Liebe ist“ als Zweite und die zuletzt viermal in Serie vorn liegenden Pashanim & Ceren mit „Shabab(e)s im VIP“.