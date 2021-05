Feiertage im Dezember 2021 - Keine zusätzlichen freien Tage

Halle (Saale) - Die Feiertage im Dezember diesen Jahres liegen leider sehr ungünstig. Zusätzliche freie Tage sind mit ihnen eher nicht zu holen.

Der erste Feiertag im Dezember ist der Barbaratag. Er ist dieses Jahr am Samstag den 4. Dezember 2021. Der, zweite, dritte und vierte Advent liegen jeweils an den Sonntagen des 5., 12. und 19. Dezember.

Darüber hinaus ist Nikolaus wie üblich am 6. und Heiligabend am 24. Dezember, wobei Nikolaus auf einen Montag und Heiligabend auf einen Freitag fällt. Silvester wird wie immer am 31. gefeiert, dieses Jahr an einem Freitag.

Die einzigen gesetzlichen Feiertage im Dezember, also der erste und zweite Weihnachtstag, so wie auch Neujahr, fallen damit in diesem Jahr aufs Wochenende. Zusätzliche freie Tage über Weihnachten gibt es dieses Jahr also leider nicht. (mz/acs)